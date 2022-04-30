وفاة وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا

وقالت العائلة في بيان نشره الحساب الرسمي لمينو رايولا على موقع تويتر: "ببالغ الأسى ننعى أفضل وكيل لاعبين في عالم كرة القدم".

واضافت: "لقد قاتل مينو رايولا حتى النهاية بالقوة نفسها التي اعتمدها في استراتيجيات التفاوض للدفاع عن حقوق جميع وكلائه من اللاعبين، لقد منحنا دائما الشعور بالفخر".



وتابعت "خلال عمله لامس مينو تفاصيل حياة لاعبيه، وكتب فصلا جديدا في تاريخ كرة القدم الحديثة. سيبقى دوره المهم للأبد".

وأردف البيان "نشكر الجميع للدعم الهائل خلال هذه الأوقات الصعبة، ونطلب احترام خصوصية العائلة والأصدقاء في لحظة الحزن هذه".

وكانت أنباء قد انتشرت قبل ثلاثة أيام حول وفاة رايولا، لكن حساب الوكيل الشهير الذي يدير أعمال لاعبين معروفين مثل بوجبا وزلاتان إبراهيموفيتش وإيرلينج هالاند على تويتر نفى حينها هذه الأنباء، قبل تأكيد الخبر اليوم.

