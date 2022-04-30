الديوانية يهزم الجوية بهدفين لواحد في ممتاز الكرة

تغلب فريق نادي الديوانية، اليوم السبت، على فريق القوة الجوية بهدفين لواحد ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري العراقي الممتاز.

وسجل الديوانية هدفه الأول عن طريق اللاعب سيف الدين ظاهر عند الدقيقة (44) من زمن المباراة، فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 70 عبر اللاعب محمد جمعة. وجاء هدف تقليص الفارق للقوة الجوية عن طريق اللاعب حمادي احمد في الدقيقة 86 عبر ضربة جزاء.



وبهذا الفوز وصل الديوانية إلى النقطة 24 في المركز 18، في حين بقي القوة الجوية عند النقطة 48 في المركز الخامس.

