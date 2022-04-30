انت الان تتابع خبر حصيلة واجبات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة للفترة من 2022/4/22 ولغاية 2022/4/29، كانت كالأتي:

1 - تنفيذ اوامر قبض 1440



2 - القبض مطلقي العيارات النارية 43 - احالة متهمين الى المحاكم 2554 - القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 2805 - ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية76- اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 2987- اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 6798- مضاهات طبعات الاصابع 489- عدد طالبي النجدة 178610 - دعاوى حالات العنف الاسري 66511 - فض مشاجرات 160112- ضبط عجلات مطلوبة 6813- تبرع بالدم 2114- القبض على المتسولين 102615- القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 1016- القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 42317 - طبع لوحات السيارات 1544318- اصدار اجازات السوق 1327319 - اصدار سنوية السيارات 2857520 - مرافقة البعثات التنقيبية الاثرية 12".