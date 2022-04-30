ليفربول يتصدر البريميرليج مؤقتا على حساب نيوكاسل

وسجل نابي كيتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19، وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 82 نقطة، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي الذي يلعب لاحقا مع ليدز يونايتد، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز التاسع.واعتمد مدرب ليفربول يورجن كلوب، على طريقة اللعب المعتادة 4-3-3، حيث أشرك جو جوميز في مركز الظهير الأيمن على حساب ترينت ألكسندر أرنولد، مقابل تواجد أندي روبرتسون على الجهة اليسرى.

في الجهة المقابلة، لجأ مدرب نيوكاسل إيدي هاوي، إلى طريقة اللعب 4-3-3 أيضا، حيث تكون الخط الخلفي من إميل كرافث وفابيان شار ودان بورن ومات تارجيت، وتواجد جونجو شيلفي كلاعب ارتكاز ومن حوله جو ويلوك وبرونو جيمارايش، فيما تشكل الهجوم من ميجيل ألميرون وجويلينتون وألان ساينت ماكسيمين.

