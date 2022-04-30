شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

وتوجه السلطان العماني بالتهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه جلالة السلطان هيثم بن طارق، متمنياً للشعب العماني الشقيق كل الخير والتقدم والاستقرار.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.