شكرا لقرائتكم خبر عن خطة متكاملة لإدارة المخلفات وغلق المقالب العشوائية خلال عامين..نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "خطة متكاملة لإدارة المخلفات البلدية وغلق المقالب العشوائية خلال عامين"، حيث نظمت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، آليات تنظيم نقل المخلفات البلدية من خلال النص على أن تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبـة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانيـة الجديدة طبقا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.

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