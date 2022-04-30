شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء لـ"النواب": قريبا افتتاح أكبر متحف دينى فى العالم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الفترة الوجيزة الماضية، استعرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حجم الأعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل المحافظة، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، كاشفا عن افتتاح أكبر مشروع ديني في العالم بمحافظة جنوب سيناء وهو مشروع "التجلي الأعظم" الذى يضم الشجرة المباركة والمكان الذى كلم الله سبحانه وتعالي سيدنا موسى عليه السلام.

وأشار "فودة" خلال حديثة مع النواب إلي أن مشروع "التجلي الأعظم" يضم أشياء فريدة من نوعها، موضحا إن مشروع التجلى الأعظم سيغير المدينة بالكامل، وجارى تنفيذه فى إطار اهتمام القيادات السياسية بتنمية القطاع السياحي.

وأوضح المحافظ أنه جارى تنفيذ مشروع التجلى الأعظم على مرحلتين، سيجرى الإنتهاء من المرحلة الأولى فى شهر أبريل المقبل، والمرحلة الثانية فى نهاية عام 2022 بتكلفة تتخطى الـ 4 مليارات جنيه، وسيشهد العالم مدينة سانت كاترين فى ثوبها الجديد خلال عام فقط.