"النار أكلت جهاز عروسة".. محافظ أسوان يوجه بإعادة تأهيل منزل تعرض لحريق مدمر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بسرعة التدخل لإعادة تأهيل ورفع كفاءة وترميم أحد المنازل بقرية غرب أسوان، بعد وصول استغاثة بتعرضه لحريق مدمر وكامل، شمل أثاثات ومحتويات المنزل، بجانب جهاز عروس لحفيدة صاحبة المنزل.

ووجه اللواء أشرف عطية مسئولى مبادرة الناس لبعضهم بتوفير جهاز عروسة للحفيدة للإسراع فى تجهيزها، بالتوازي مع إعادة ترميم المنزل.

وقال محمد يوسف وكيل وزارة التضامن، إن فريقًا من المديرية عاين المنزل المحترق، وتبين أنه يضم أسرتين، وبناء على ذلك سيجري صرف مبلغ 4 آلاف جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعى بواقع ألفين جنيه لكل أسرة، على أن يجري صرف التعويضات اللازمة عن الخسائر التي لحقت بالمنزل وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة وذلك فور استلام محضر الشرطة الخاص بالمعاينة واستكمال الإجراءات المستندية.