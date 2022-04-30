بالصور- توريد 32 ألف طن قمح لصوامع وشون أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تعليماته لمديري التموين والزراعة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإنجاح موسم توريد القمح، طبقا للكميات المستهدفة بواقع 166.6 ألف طن، وفي ظل المساحات المنزرعة على مستوى المحافظة بإجمالي 126.5 ألف فدان.

وأضاف محافظ أسوان أن الكميات التي جرى توريدها حتى اليوم السبت بلغت 32 ألف و 332 طن، وذلك منذ بداية موسم التوريد فى الأول من إبريل الجارى وذلك داخل الصوامع والشون والبناكر.

وأكد محافظ أسوان على أنه سيجرى تحرير محاضر لأى مخالفات للضوابط التي أعلنتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وإحالتها إلى النيابة العامة، وستقوم الجمعية الزراعية التابع لها الزمام بالإبلاغ الفوري عن أي مزارع لا يقوم بتوريد كميات القمح بواقع 18 أردب للفدان، وبحد أدني 12 أردب بتحرير محضر، مع دفع غرامة مالية عن فرق الدعم للسماد الذى قام بإستلامه في بداية الزراعة للمحصول.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان، بعقد اجتماع مع مديرى الإدارات الزراعية والتموينية والجمعيات الزراعية، بجانب مسئول المراقبة العامة لمصر العليا التابعة لوزارة الزراعة، وجرى إبلاغ جميع المزارعين بالإجراءات التي سيجري اتخاذها فى حالة عدم التوريد، كما جرى التنسيق بين رؤساء القرى والجمعيات للعمل على انتظام عملية التوريد لتكون من خلال جهات التسويق والتخزين الممثلة فى الصوامع والبناكر والهناجر والشون التابعة لوزارة التموين أو للبنك الزراعي، وهو الذي توازى مع حصر كافة الأراضى المنزرعة بمحصول القمح على مستوى مركز ومدينة إدفو بمساحة 3561 فدان، وكذا حصر عدد المزارعين لهذا المحصول بإجمالى 3244 مزارع، وجرى توريد 10 ألاف و 840 طن للصوامع والبناكر.