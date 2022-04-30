أسعار المراوح ترتفع بنسبة تصل لـ 30% مع دخول فصل الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قال أحمد هلال، عضو شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية، إن أسعار المراوح ارتفعت بنسبة تتراوح بين 15 و30% خلال شهر، ومع بداية دخول فصل الصيف.

وأضاف هلال، لمصراوي، أن الأسعار ارتفعت نتيجة زيادة أسعار بعض الخامات نتيجة ارتفاع سعر الدولار وارتفاع تكلفة الشحن، ونقص في سلاسل الإمداد، وزيادة الطلب مع دخول فصل الصيف.

وأشار هلال أن أسعار المراوح السقف تتراوح بين 300 جنيه و650 جنيها، بحسب المقاس والماركة.

ويتراوح سعر المروحة ستاند بين 550 جنيهًا و1200 جنيه، بحسب هلال.

وأوضح هلال، إلى أن الأسعار في زيادة مستمرة ومتتالية، بعد أن رفعت بعض الشركات أسعارها أكثر من مرة خلال شهر رمضان.

وتابع هلال، أن المراوح سلعة موسمية والوقت الحالي هو أنسب وقت لشراء المراوح قبل دخول ذروة الصيف وارتفاع الكبير في الطلب وهو ما يرفع الأسعار.