عيد البطولة.. "سياحة النواب" تُهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

تقدمت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعب مصر العظيم بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وقالت نورا في برقية التهنئة: "يطيب لي أن أتقدم بتحية إجلال وعرفان لعمال مصر في عيدهم؛ والذي يرمز لكفاح وعطاء وبطولة عمالنا الأوفياء على مدار تاريخنا الممتد؛ إذ أنهم لم يبخلوا بحبة عرق واحدة في سبيل رفعة ونهضة وطنهم".

وأكدت نورا، أن العمال هم ثروة مصر الحقيقية، والمحرك الرئيسي نحو التنمية والنهوض والتقدم، وقاعدة الانطلاق نحو بناء حضارتنا الجديدة العريقة، وأهم أعمدة جمهوريتنا الجديدة؛ حيث إن ما تحقق من إنجازات لم يكن يتحقق لولا سواعدهم.

وثمنت رئيس لجنة السياحة، جهود الرئيس السيسي، خلال السنوات الماضية في تعزيز وحماية حقوق العمال والنهوض بأوضاعهم المعيشية والمجتمعية؛ إيمانًا من القيادة السياسية بدورهم العظيم في بناء الوطن.

واختتمت نورا قائلة: "كل عام وعمال مصر بخير وسلام وأمن وأمان ورفعة وازدهار.. وكل عام وعمال مصر فخر وبركة وعزة وطننا العزيز".

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