رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الشرقية تزامنًا مع عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية-هبه القصاص:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في بيان صحفي اليوم السبت، إنه جرى التأكيد على توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال ومشتقات الدم لمواجهة أي طوارئ خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه جرى زيادة عدد الأطباء والتمريض بالمستشفيات والتأكيد على مديري العموم بالمديرية "الطب الوقائي، والطب العلاجي"، بالعمل على مدار الساعة، واستمرار انعقاد لجنة الأزمات، وجاهزية فريق الانتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، للاستعانة بهم في الحالات الطارئة.

أشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه جرى التأكيد على مدير عام الصيدلة ومدير التموين الدوائي بإستمرار العمل بمخازن الأدوية التابعة للمديرية على مدار الساعة أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، وتأمين مصادر المياه والكهرباء بجميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، مع تكثيف المتابعة على منافذ تقديم الخدمة الطبية من خلال الفرق الإشرافية، والتفتيش المالي والإداري، والمتابعه، ومختلف الإدارات الفنية بالمديرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه جرى التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية لتغطية الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن تحسبا لأي أحداث طارئة، والتأكيد على مدير إدارة مراقبة الأغذية بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، لإحكام الرقابة على سوق الغذاء.