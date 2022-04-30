محافظ الشرقية: تشكيل لجان لرصد ومنع تعديات البناء خلال أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبة القصاص:

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرارًا بتشكيل لجان دورية من الجهاز التنفيذي للمرور الدائم على المراكز والمدن لرصد التعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة، أو البناء المخالف بدون ترخيص، وذلك خلال العطلات الرسمية وإجازة عيد الفطر المبارك.

شدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لإزالة المخالفات في المهد قبل أن تتفاقم ويصعب التعامل معها وتطبيق القانون على الجميع.

قال المحافظ، إن لجان المتابعة الميدانية قامت بالمرور على عدد من المراكز والمدن لرصد المخالفات والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لإزالتها فوراً والتحفظ على المواد المستخدمة في أعمال البناء ومصادرتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.