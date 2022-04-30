روسيا: مخاطر نشوب حرب نووية يجب أن تظل عند “أدنى حد”

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 5 دقائق

نقلت وكالة تاس للأنباء عن مسؤول بوزارة الخارجية الروسية قوله اليوم السبت إن روسيا ترى أنه ينبغي إبقاء مخاطر نشوب حرب نووية عند الحد الأدنى وأنه يتعين منع أي صراع مسلح بين القوى النووية.

وقال فلاديمير يرماكوف مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية إن جميع القوى النووية يجب أن تلتزم بالمنطق المنصوص عليه في الوثائق الرسمية الرامية لمنع اندلاع حرب نووية.

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين إن على الغرب ألا يقلل من شأن المخاطر المتزايدة لنشوب صراع نووي بسبب أوكرانيا. ومع ذلك قالت الولايات المتحدة في وقت لاحق إنها لا تعتقد أن هناك تهديدا باستخدام روسيا للأسلحة النووية على الرغم من التصعيد الأخير في خطاب موسكو.

ونقلت وكالة تاس عن يرماكوف قوله اليوم السبت إن القوى النووية الرئيسية يجب أن تلتزم بالمنطق المنصوص عليه في الوثائق التي اشتركت في صياغتها.

وكان يشير بذلك إلى بيان مشترك نشرته روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا في يناير كانون الثاني ووافقت فيه الدول الخمس، وهي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على أنه يجب تفادي المزيد من انتشار الأسلحة النووية وتجنب نشوب حرب نووية.

ونقلت الوكالة عن يرماكوف قوله “مخاطر الحرب النووية، التي لا ينبغي إطلاق العنان لها أبدا، يجب أن تبقى عند أدنى حد، لاسيما من خلال منع أي صراع مسلح بين القوى النووية”.

وأضاف “من الواضح أن روسيا تلتزم بهذا التفاهم”.