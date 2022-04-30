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أستراليا: أبوابنا مفتوحة للرياضيين الأوكرانيين بعد الغزو الروسي لبلادهم

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كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 59 دقيقة

أستراليا وأكرانيا

قال جون كوتس رئيس اللجة الأولمبية الأسترالية المنتهية ولايته اليوم السبت إن اللجنة ولأسباب إنسانية ستدعم طلبات الرياضيين الأوكرانيين الراغبين في الاستقرار في أستراليا بعد الغزو الروسي لبلادهم.

وقال كوتس في الاجتماع السنوي العام للجنة في سيدني إنه “من المحزن” أن يحمل الرياضيون الأوكرانيون السلاح للقتال في مواجهة القوات الروسية بدلا من التفرغ لممارسة رياضاتهم.

وأضاف كوتس وهو أيضا نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في بلاده وافق ولأسباب إنسانية على دعم ومساعدة الرياضيين الاوكرانيين في الاستقرار في أستراليا إذا طلبوا ذلك.

وأكد كوتس أن اللجنة الأولمبية الأسترالية ستقدم أيضا 100 ألف دولار لصندوق دعم الأسرة الأولمبية الأوكرانية الذي أنشأته اللجنة الأولمبية الدولية.

وأردف كوتس قائلا “اضطر الأوكرانيون ومن بينهم الرياضيون للدفاع عن أسرهم وبيوتهم..

“وعاد كثير منهم إلى بلادهم لهذا السبب ومن المحزن أن يترك الشبان والشابات مضاربهم وأدواتهم من أجل حمل البنادق وارتداء الزي العسكري”.

وانتخبت اللجنة الأولمبية الأسترالية اليوم السبت إيان تشسترمان رئيسا جديدا لها خلفا لكوتس الذي استمر في المنصب 32 عاما.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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