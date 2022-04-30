فرنسا: سنعزز دعمنا العسكري والإنساني لأوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - أبريل - 2022 4:15 مساءً

قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن أنه سيعزز الدعم العسكري والإنساني لأوكرانيا وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت.

وذكرت الرئاسة في بيان أن ماكرون عبر مجددا على “قلقه البالغ” إزاء قصف روسيا لمدن أوكرانية و”الوضع غير المحتمل” في مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق البلاد.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين فيما تصفها بأنها “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.

وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية قصفت منطقة دونباس في شرق البلاد اليوم السبت، لكنها أخفقت في السيطرة على ثلاث مناطق مستهدفة، في حين ذكرت موسكو أن العقوبات الغربية عليها وشحنات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل مفاوضات السلام.

من جهة اخرى اتهم تاراس فايسوتسكي نائب وزير الزراعة الأوكراني اليوم السبت القوات الروسية بسرقة مئات الآلاف من الأطنان من الحبوب في المناطق التي تحتلها. وأعرب عن قلقه من أن 1.5 مليون طن أخرى من الحبوب في خطر التعرض للسرقة أيضا.

واتهمت أوكرانيا روسيا يوم الخميس بسرقة الحبوب في الأراضي التي تحتلها، في تصرف قالت إنه يزيد تهديد الأمن الغذائي العالمي الناجم عن اضطرابات غرس البذور في الربيع وإغلاق الموانئ الأوكرانية خلال الحرب. وقال الكرملين إنه ليس لديه معلومات في هذا الصدد.

وفقا لبيانات مجلس الحبوب العالمي، كانت أوكرانيا رابع أكبر مصدر للحبوب في العالم في موسم 2020-2021، حيث باعت 44.7 مليون طن للخارج. وتراجعت صادراتها بشدة منذ الغزو.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة مساء أمس الجمعة إن أوكرانيا ستنهي قريبا نقص الوقود على الرغم من إلحاق القوات الروسية أضرارا بعدد من مستودعات النفط.

وقالت وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدنكو إن المشغلين الأوكرانيين أبرموا عقودا مع موردين أوروبيين.