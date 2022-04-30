من هي أنصار شحود أو “آنا العلوية” التي أوقعت بمجرم مجزرة حي التضامن الدمشقي؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 04:09 مساءً - قد لا تكون جريمة قتل المدنيين في حي التضامي الدمشقي، التي كشفت عن تفاصيلها صحيفة الغارديان، هي الأولى، ولن تكون الأخيرة، فجنود نظام الأسد لم يكتفوا بسياسة الأرض المحروقة وقتل وترويع المدنيين ،بل تعمدوا في كثير من الأحيان لتصوير تلك الفظائع والتباهي بها، لإرهاب كل من ينادي بالحرية وخلع منظومة جزار دمشق.

البداية كانت مع نشر صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا مرئيا مصحوبا بتحقيق مطول عن تفاصيل عملية إعدام جماعية جرت في حي التضامن جنوب دمشق، وراح ضحيتها ما لا يقل عن 41 مدنيا عام 2013.

ويظهر في تقرير الغارديان مقطع مصور يعود تاريخه إلى 16 أبريل/نيسان 2013 لمدنيين يُساقون واحدا تلو الآخر مُقيَّدي الأيدي ومعصوبي العينين ليتم قتلهم وإلقاؤهم في مقبرة جماعية، ثم سكب الوقود عليهم وإشعال النار في جثثهم.

لعل أبطال قصة كشف خيوط الجريمة باتوا أشهر من نار على علم، فالباحثة أنصار شحود والبروفسور أوغور أوميت أوغور، كانا السبب في إيصال مشاهد القتل المروعة للرأي العام، إضافة إلى تمكن الباحثة أنصار شحود من التواصل مع الضابط المجرم أمجد يوسف، وأخذ اعترافات منه بارتكابه لتلك الفظائع.

من هي أنصار شحود

باحثة سورية معارضة حائزة على درجة الماجستير في دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية من جامعة أمستردام ومعهد NIOD (المعهد الهولندي لدراسات الحرب والهولوكوست والإبادة الجماعية)، كان قد ركزت دراستها على أشكال عنف الدولة في سورية.

وهي أحد الذين ساعدوا المجند السوري الذي سرب فيديوهات المجزرة على الهرب.

كما انتحلت شخصية مزيفة على فيسبوك على مدار عامين، نجحت خلالها في التواصل مع 200 من مسؤولي النظام، وتمكنت من خلال شخصيتها المستعارة من التوصل إلى هوية الرجل الذي يظهر في فيديو مذبحة التضامن المسرب، ويدعى “أمجد يوسف”.

نجحت “أنصار شحود” في إقناع الضابط الأسد “أمجد” بالتحدث واستخراج الاعترافات منه، واعترف بالفعل بأنه ارتكب العديد من عمليات القتل، مؤكدا أنه فعل ذلك انتقاما لمقتل أخيه في الحرب في سوريا.

في التفاصيل التي كشفتها الغارديان، فقد تجمد العنصر الجديد وهو يشاهد الصور تظهر تباعاً حيث اقتيد رجل من مرفقه باتجاه الحفرة الضخمة ولا يعرف ما فيها وطلب منه الركض بسرعة، ليلاحقه الرصاص الذي اخترق جسده قبل أن يسقط على كومة من الجثث، وواحداً بعد الآخر أمر رجال بالركض أو السير باتجاه الحفرة حيث قيل لهم إن الأمن يحميهم من القناصة، وصدّق بعضهم أنهم في حماية الأمن.

وفي نهاية العملية قتل 41 شخصاً في مقبرة جماعية، وتم صب الكاز عليهم وحرقهم لإخفاء آثار الجريمة في مكان لا يبعد عن مقعد السلطة في سوريا سوى مسافة قصيرة. ويعود تاريخ الفيديو إلى 16 نيسان/إبريل 2013.

إثر ذلك قرر العنصر أن اللقطات يجب أن تفضح في مكان آخر، مما قاده في رحلة محفوفة بالمخاطر بعد ثلاثة أعوام، قادته من سوريا باتجاه أوروبا، ثم تعاون مع أكاديميين حاولا الوصول إليه كمصدر رئيسي في تحقيق خارق للعادة وتأمينه، وفي الوقت نفسه تحديد الرجل الذي أشرف على المذبحة وإقناعه بالاعتراف بدوره فيها.

وسرب المصدر الفيديو أولاً إلى المعارضة في فرنسا “أنصار شحود”، والبروفسور أوغور أوميت أوغور من مركز الهولوكوست والإبادة بجامعة أمستردام.

وكان على أنصار وأوغور العثور على الرجل “ذي قبعة الصيد”، واستخدما في هذه المحاولة الشيء الوحيد الذي اعتقدا أنه مساعد في العملية: شخصية بديلة على الفيسبوك. وقررت أنصار اختراع اسم “آنا.ش” وبحثت في فيسبوك على مدى عامين عن مشتبه بهم محتملين.

وحدث الاختراق في آذار/ مارس 2021، فقد استطاعت صفحة آنا جذب أكثر من 500 معجب من مسؤولي النظام المكرسين له، ومن بينهم شخص في وجهه ندبة ولحية خفيفة، وأطلق على نفسه اسم أمجد يوسف، ويشبه المسلح الذي ظهر في الفيديو.

وفي وقت متأخر من حزيران/يونيو، تلقت أنصار رسالة عبر فيسبوك، وكانت هذه فرصتها لجعله يعترف. وقال “قتلت كثيراً وانتقمت”، وشعرت أنصار أن شخصيتها البديلة قد وصلت حدها، وأنه يجب على شخصية “آنا. ش” أن ترتاح، فقد اتصلت مع حوالي 200 مسؤول في النظام، بعضهم متورط في جرائم مباشرة وساعدوا الأسد في حربه الشرسة، وبدأوا يتناقشون حول “المرأة اللغز”.

وظلت مهمة وحيدة لم يقم الباحثان بعملها وهي مواجهة أمجد بجريمته.

وأرسلت أنصار، وهذه المرة باسمها الحقيقي، عبر فيسبوك لقطات قصيرة من 14 ثانية من الفيديو له. وكان أول سؤال طرحه، هل أنا في هذا الفيديو؟ نعم، “نعم هذا أنا، لكن ماذا يقول الفيديو؟ أنا أعتقل شخصاً وهذه هي مهمتي”.

وعندما اكتشف تداعيات ما رآه، بدأ ينفث غضبه على قوات الدفاع الوطني الذي ينتمي العنصر الصاعد إليه، ووصفهم بالقتلة والبلطجية. وقال إنه لم يكن مثلهم. ثم غيّر نبرته وكتب إليها رسالة “أنا فخور بما فعلت” وهدد بقتلها وعائلتها.