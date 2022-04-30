شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الحرارة الشديدة للشهر الثالث على التوالي في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن درجات الحرارة المرتفعة أكثر من المعتاد قد تستمر في شمال وغرب البلاد في مايو المقبل، حيث أن القراءات تقترب من أعلى مستوى خلال 122 عاما، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت، إن درجات الحرارة قد تصل إلى 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت) في المنطقة، لتؤثر سلبا على المحاصيل والنشاط الصناعي.

وقال مروتيونجاي موهاباترا، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه ربما تشهد أغلب أجزاء الدولة الواقعة بجنوب آسيا سقوط أمطار بالمستوى المعتاد إلى أكثر من المستوى المعتاد خلال ذلك الشهر .

وشهدت أجزاء من الهند أعلى درجات الحرارة المسجلة في شهري مارس وأبريل العام الجاري ، ما يعرض حياة المواطنين وسبل زرقهم للخطر في دولة يبلغ تعداد سكانها 3ر1 مليار شخص.

ووصلت قراءات مقياس الحرارة بالفعل إلى 46 درجة مئوية في وسط وشمال الهند، قبل شهرين من حلول الموسم المطير الذي يجلب أمطارا باردة . كما تهدد الحرارة الشديدة بتفاقم أزمة الطاقة في الهند حيث إن الطلب على أجهزة التبريد يزاد.

ومن المتوقع أن تكون ولايات البنجاب وهريانا وراجستان وماديا براديش وأوتار براديش وجوجارت وأجزاء من ماهاراشترا الأكثر تضررا. وقد تتحسن الأحوال الجوية بشكل مؤقت بعد الأول من مايو المقبل ،بوصول أمطار خفيفة ما قبل الموسم المطير ،والتي قد تقلص عدد الأيام الحارة أكثر من المعتاد خلال الشهر مقارنة مارس أبريل العام الجاري.