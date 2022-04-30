شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم بريطاني: روسيا تعيد نشر قواتها في شمال شرق أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشار تقييم نشرته وزارة الدفاع البريطانية إلى أن روسيا تضطر لإعادة نشر قواتها في شمال شرق أوكرانيا، بعد عمليات تقدم فاشلة.

وكتب المحللون أن روسيا مازالت تواجه تحديات كبيرة "وتضطر لدمج وإعادة نشر وحداتها المستنفدة والمتفرقة من عمليات تقدم فاشلة في شمال-شرق أوكرانيا. ربما تعاني الكثير من تلك الوحدات من ضعف الروح المعنوية".

وتابع التقرير أن روسيا تأمل في "تصحيح القضايا التي قيدت سابقا غزوها بالتركيز جغرافيا على القوة القتالية وتقليص خطوط الإمداد وتبسيط القيادة والسيطرة".

وذكرت الاستخبارات البريطانية "على الرغم من التحسينات المحلية، فإن الافتقار إلى المهارات على مستوى الوحدة والدعم الجوي غير المتسق قد ترك روسيا غير قادرة على الاستفادة الكاملة من قوتها القتالية".