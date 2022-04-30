شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 46 إصابة يومية في المتوسط بكورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم السبت أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 46 إصابة خلال الأسبوع الماضي في حين بلغ متوسط الوفيات اليومي خمس حالات.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 62 متعافيا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن إلى 445139 متعافيا.

وبلغ عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن 34 مليونا و400459 تلقوا اللقاح كاملا.