سوني تطلق أجهزة بروجيكتور ليزر جديدة بدقة 4K

نيويورك: أعلنت شركة سوني عن إطلاق اثنين من أجهزة بروجيكتور الليزر الجديدة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن أجهزة البروجيكتور VPL-XW5000ES وVPL-XW7000ES تعمل بدقة الوضوح 4K الكاملة مع دعم تقنية HDR ودرجة سطوع عالية، بينما يصل الحد الأقصى لمعدل تنشيط الصورة إلى 120 هرتز.

ويعتمد البروجيكتور VPL-XW7000ES على الليزر كمصدر للإضاءة ولوحة SXRD قياس 61ر0 بوصة، والتي تعمل بدقة وضوح أصلية 3840× 2160 بيكسل، وتظهر الاختلافات بين أجهزة البروجيكتور الجديدة في درجة السطوع؛ حيث تصل درجة السطوع في الموديل الأصغر إلى 2000 لومن وإلى 3500 لومن في الموديل الأكثر تكلفة.

وتروج الشركة اليابانية لأجهزة البروجيكتور الجديدة من خلال تقنية "Triluminos Pro"، وبالتالي فإنه يتم تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 95%، كما يعمل المعالج X1 Ultimate على الحد من تشوش الصورة وزيادة تباين محتويات HDR وتحسين التفاصيل الدقيقة.

ويرجع الاختلاف الكبير في تكلفة الموديلين إلى العدسة اليدوية في الجهاز VPL-XW5000ES، بينما يتم التحكم في تحريك العدسة والزووم والتركيز في الجهاز VPL-XW7000ES تلقائياً.

ولا تدعم أجهزة البروجيكتور الجديدة من سوني خدمات البث، ولكن يتم عرض المحتويات عن طريق توصيل أجهزة التشغيل عن طريق منفذ HDMI لعرض الصورة بدقة 4K وبمعدل 60 صورة في الثانية، وعند عرض المحتويات بدقة 2K فإن معدل تنشيط الصورة يصل إلى 120 هرتز.