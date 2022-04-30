شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مؤكدا أن عمال مصري كانوا وسيظلوا هم العماد الأول لأى تقدم وبأيديهم تخطو مصر خطوات راسخة نحو التعمير والإنتاج.

قال الجندى، إنه في الوقت الذى نحتفل فيه بعيد العمال لا يسعنا إلا أن نقدم لهم كل الشكر والتحية على ما بذلوه وما يبذلوه من مجهودات مضنية لرفعة هذا الوطن فهم نواة أي عمل ناجح واللبنة الأولى في أي إنجاز تحققه أي مؤسسة داخل الدولة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن عيد العمال يجسد احترام الدولة وتقديرها لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، والذي يمثل فيها العامل المصري قاعدة الانطلاق نحو تغيير الواقع وبناء المستقبل الذى نتطلع إليه جميعا.