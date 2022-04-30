شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر مهنئا الرئيس السيسي بعيد العمال: هم قاطرة التنمية للجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مؤكداً أن عمال مصر هم خير زاد للوطن وحملة مشاعل العمل والتعمير والإنتاج.

وقال تيسير مطر فى بيان للحزب إن عيد العمال الذى يجسد احترام الدولة وتقديرها لما يقدمه عمال مصر من إسهامات فى شتى ميادين الحياة والذى يمثل فيها العامل المصرى قاعدة الانطلاق نحو تغيير الواقع وبناء حاضر ومستقبل نتطلع إليه جميعاً."

وأضاف أن الاحتفال بعيد العمال فرصة لكى يواصل عمال مصر الأوفياء بذل الجهد والعرق لدعم الاقتصاد المصرى وعبور التحديات التى تواجه مصر حاليا، مشيرا إلى أن عمال مصر هم قاطرة التنمية نحو عصر الجمهورية الجديدة التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى يوليو 2021 وحفظ الله مصر وشعبها ورئيسها وعمالها".