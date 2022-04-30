الرابعة محليًا.. جامعة الإسكندرية تحقق 15 هدفًا في تصنيف التايمز

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، عن تحقيق الجامعة 15 هدفًا ضمن تصنيف التايمز البريطاني، وفقًا لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة لعام 2022، والبالغ عددها سبعة عشر هدفًا.

وأوضح قنصوه، أن ‏تصنيف هذا العام يعد من أهم المؤشرات لتأثير التعليم العالي بالدول المختلفة على مستوى العالم، وهي مؤشرات الأداء العالمية الوحيدة التي تُقيّم الجامعات، وفقًا لأهداف الأمم المُتحدة للتنمية المُستدامة.

وجاءت جامعة الإسكندرية في المركز "401 – 600" ضمن 1406 جامعة عالمية جرى تصنيفهم من أكثر من 85 دولة، فيما احتلت الجامعة المركز الرابع محلياً على مستوى 36 جامعة مصرية.

وأظهر التصنيف تحقيق جامعة الإسكندرية لـ 15 هدف، إذ جاءت في المرتبة "201 – 300" في تحقيق ستة أهداف هي "المساواة في التعليم، توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، الحد من أوجه عدم المساواة، العمل المناخي، الحياة تحت الماء، السلام والعدل والمؤسسات القوية".

وحقق جامعة الإسكندرية المرتبة "301 – 400" في هدفين "القضاء على الجوع، الصحة الجيدة والرفاهية"، والمرتبة "401 – 600" في أربعة أهداف أخرى هي" المساواة بين الجنسين، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، الاستهلاك والانتاج المسئولان".

بينما جاءت في المرتبة "601 – 800" في هدفين هما "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، والمركز +601 في تحقيق الهدف الأول "القضاء على الفقر".