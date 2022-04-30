تحرير 851 محضرًا في حملات على أسواق الإسكندرية.. والمحافظ يتوعد المخالفين| صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شنت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التموين وقوات الشرطة حملات مكبرة على الأسواق والمنشآت التجارية، للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار وجودة جميع السلع الغذائية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 851 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين ورخص محلات، وضبط 4037 حالة إشغال طريق متنوع، فضلا عن فرض غرامات فورية تقدر بـ 71 ألف جنيه على المنشآت المخالفة.

وتأتي الحملات في إطار توجيهات مجلس الوزراء باستمرار الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر جميع السلع، والتصدي لأي ممارسات احتكارية والتواصل الدائم مع المواطنين.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتحقق من توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وكلف المحافظ بمتابعة وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب الأسعار وإزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندري.