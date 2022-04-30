المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تناشد السماح لها بتشغيل ميناء الزويتينة فورا

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 01:38 مساءً - منذ 6 ثواني

ناشدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم السبت السماح لها باستئناف العمل في ميناء الزويتينة النفطي على الفور من أجل تخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية.

وحذرت المؤسسة الحكومية في بيان من “حدوث وشيك لكارثة بيئية” في الميناء.

كانت المؤسسة قد أعلنت حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة النفطي في الأسبوع الماضي وحذرت من أن “موجة مؤلمة من الإغلاقات” بسبب أزمة سياسية بدأت تعصف بمنشآتها.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط وهي هيئة حكومية، قد أعلنت قبل أسبوع حالة “القوة القاهرة” وتعليق العمليات في ميناءين نفطيين مهمين في شرق البلاد، فيما يستمر إغلاق ستة حقول نفطية في جنوب وشرق البلاد.

تسبب هذا الإغلاق في خسارة 600 ألف برميل أو ما يعادل نصف إنتاج ليبيا اليومي من الخام، في حين أن البلد الذي ينعم بأكبر احتياطيات في إفريقيا، واقع في قبضة أزمة مؤسسية لا تنفصم.

وفي فبراير، عين مجلس النواب في الشرق في طبرق فتحي باشاغا رئيسًا جديدًا للوزراء. لكنه لم ينجح في إقصاء حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي رفض تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات، بالرغم من الوساطات المتعددة لحثه على التنحي سلمياً.