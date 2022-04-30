الحوثي يستمر بخرق الهدنة الأممية في اليمن!

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 01:38 مساءً - منذ 3 ساعات

لا تزال الخروقات الحوثية للهدنة الأممية في اليمن مستمرة منذ أسابيع. فقد أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن جماعة الحوثي خرقت الهدنة منذ اليوم الأول في مختلف جبهات القتال.

كما أضاف أن الجيش الوطني رصد 1924 خرقا من جانب الحوثيين للهدنة منذ إعلانها قبل نحو ثلاثة أسابيع.

ولفت في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر مساء أمس الجمعة إلى أن الانتهاكات توزعت في مختلف جبهات القتال بعدة أنواع من الأسلحة في مأرب والحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف وأبين ولحج.

إلى ذلك، أشار إلى أن الخروقات المشار إليها حدثت بواقع 573 في جبهات محور تعز و406 في حجة و399 في مأرب و330 في الحديدة و152 في الجوف و49 في الضالع وتسع في صعدة وأربع في أبين واثنين في لحج.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة بإدانة خروقات الحوثيين المتواصلة للهدنة الأممية.

يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في الأول من أبريل الجاري موافقة الأطراف اليمنية على هدنة تستمر شهرين بدأت في اليوم التالي، ووقف شامل للعمليات العسكرية، إلى جانب فتح مطار صنعاء إلى وجهات إقليمية محددة سلفاً، فضلاً عن الموافقة على دخول سفن تحمل وقوداً إلى ميناء الحديدة.

وأتى هذا الإعلان في حينه تزامناً مع مشاورات الرياض التي أعلن فيها تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن، ليتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية.