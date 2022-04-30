'لا تعبثوا بالأجسام الغربية'.. الدفاع المدني تصدر إرشادات للمواطنين مع اقتراب عيد الفطر

ونصحت المديرية، المواطنين بـ "عدم التقرب أو العبث بالأجسام الغريبة والمخلفات الحربية لتجنب حصول الحوادث، وعدم العبث بالأسلاك الكهربائية أو محاولة تشغيل النيترات الحرارية عليها، والتقيد بالإرشادات الموجودة في مدن الألعاب أو الأماكن الترفيهية".وطالبت المديرية بـ "الاهتمام بالجانب البيئي وعدم ترك المخلفات التي تساهم في انتشار التلوث والتوبة، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الإذاعة الداخلية لتلك المدن الترفيهية، وعدم تجاوز الإرشادات الخاصة بالألعاب والتصرف بشكل غير مسؤول حفاظاً على حياتك، وكذلك عدم التقرب من أقفاص الحيوانات المفترسة أكثر من الحد المطلوب".

ودعت المديرية، إلى "الابتعاد عن الأكشاك التي تقدم الطعام والتي تتم ملاحظة إهمالها وعدم نظافتها، وعدم اركاب الأطفال للألعاب والتي لا يسمح بارتيادها من قبل الأطفال أو الإلحاح على الموظف المعنى لأجل مخالفه التعليمات بذلك".



وشددت على ضرورة "مغادرة الزوارق المائية أو اليخوت عند ملاحظة أي خلل فني أو تحميلها أكثر من الحد المقرر لها"، موجهةً بـ "الابتعاد عن التجمهر في حال حصول أي طارئ بغية إفساح المجال للمعنيين بممارسة واجباتهم بصورة صحيحة".

وأكملت المديرية مخاطبةً المواطنين: "يجب تبليغ الجهات المختصة عند ملاحظتك أي عمل قد يؤثر على السلامة العامة أو حتى على حريات الأشخاص الآخرين، والتصرف الصحيح واتباع التعليمات والإرشادات من سمات المواطن الصالح وبالتالي ديمومة المصلحة العامة"، مشددة على "ضرورة الاتصال السريع بسيطرة الدفاع المدني (115) مجاناً من أي هاتف محمول أو أرضي عند حصول أي طارئ".

