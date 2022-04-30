انت الان تتابع خبر ريال مدريد بانتظار حدث تاريخي لم يشهده البرنابيو منذ 15 عاما والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسيكون ملعب "سانتياغو برنابيو" مسرحًا لإعلان تتويج مُنتظر بالليغا غاب منذ سنوات، عندما يواجه ريال مدريد ضيفه إسبانيول، السبت 30 أبريل/ نيسان، حيث يكفي النادي الملكي التعادل لإعلان نفسه بطلا للدوري الإسباني موسم 2021-22، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.وينفرد ريال مدريد حالياً بكونه الأكثر تتويجاً بلقب "الليغا" في 34 مناسبة سابقة، ويسعى لتعزيز سجله باللقب الـ 35، ليوسع الفارق عن برشلونة المُتوج باللقب 26 مرة، وأتلتيكو مدريد بـ 11 لقبًا.

ويتصدر ريال مدريد حاليا بطولة الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، متقدمًا بـ15 نقطة على الوصيف برشلونة، وإشبيلية صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، وبـ17 نقطة على حامل اللقب أتلتيكو مدريد، الذي حل رابعا.

ريال مدريد يحسم فوزه بالليغا 4 مرات بعيدًا عن سانتياغو برنابيو



ولم يحسم ريال مدريد فوزه بلقب الدوري الإسباني على ملعبه سانتياغو برنابيو في 4 مناسبات خلال آخر 15 عامًا، وكانت البداية في موسم 2007-2008 أمام أوساسونا، حيث تفوق "الميرنغي" (2-1) في ملعب "إل سادار" في بامبلونا بالجولة 35، ليضمن رسميا لقب الليغا الـ31 في تاريخه برفقة المدرب الألماني بيرند شوستر.

وتكرر الأمر في موسم 2011-12، حيث جاء حسم ريال مدريد للقب الدوري الإسباني في ملعب "سان ماميس" بعيدًا عن برنابيو، وتمكن الفريق الأبيض آنذاك من الفوز 3-0 على أتلتيك بلباو بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وللمرة الثالثة خلال آخر 15 عامًا، ضمن ريال مدريد فوزه بلقب الليغا بعيدًا عن معقله، وذلك في موسم 2016-17، إذ حقق "الميرنغي" الفوز 2-0 على مضيفه ملقة، بملعب "لاروزاليندا"، في الجولة الـ38 والأخيرة، ليحسم تتويجه باللقب الـ33 مع مدربه السابق الفرنسي زين الدين زيدان.

فيما كانت المرة الرابعة والأخيرة في موسم 2019-20، حيث حسم ريال مدريد مع مدربه السابق زيدان لقب الدوري الإسباني الـ34 على أرضه، لكن بعيدًا عن ملعب "سانتياغو برنابيو"، عندما تفوق 2-1 على فياريال في الجولة 37، في مواجهة غاب عنها الحضور الجماهيري وأقيمت على ملعب "ألفريدو دي سيتفانو" الذي كان يستخدمه النادي الملكي؛ بسبب جائحة كورونا.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أعتاب إنجاز تاريخي



وينتظر مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لحظة تاريخية إذا حسم فريقه لقب الدوري الإسباني، حيث سيصبح المدرب الوحيد الذي حقق لقب الدوري في جميع الدوريات الخمسة الكبرى.

وسبق للمدرب الإيطالي الفوز بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2009-10 برفقة تشيلسي، والدوري الإيطالي مع ميلان موسم 2003-04، والدوري الألماني مع بايرن ميونيخ موسم 2016-17، كما حصد لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان موسم 2012-13.

ويمتلك أنشيلوتي رصيدًا ضخمًا من الألقاب المحلية والقارية خلال مسيرته كمدرب، حيث حقق 20 بطولة مع الفرق التى تولى تدريبها، وأصبح صاحب الـ62 عامًا على أعتاب لقبه الـ21، والذي سيجعله ينفرد بكونه المدرب الوحيد الذي حصد ألقاب الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

عودة كاسيميرو إلى قائمة ريال مدريد في مباراة إسبانيول



دخل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو في قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول بعد تعافيه من إصابته العضلية، بينما غاب عن القائمة اللاعب الويلزي غاريث بيل لمشكلات في الظهر، إضافة للبرازيلي إيدير ميليتاو والإسباني ناتشو فرنانديز لتراكم البطاقات، كما يغيب، بداعي الإصابة، النمساوي ديفيد ألابا والبلجيكي إدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش.

واستدعى المدرب أنشيلوتي اللاعبين المعتادين ولم يلجأ للاعبي الفريق الرديف لخوض مواجهة إسبانيول التي قد تعلن ريال مدريد بطلا لليغا، خاصة في ظل استعدادات الفريق للمواجهة الهامة، الأربعاء 4 مايو/ أيار، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي خسر الريال لقاء الذهاب فيها 3-4 بملعب الاتحاد.

وأدى غياب المدافعين ميليتاو وناتشو لاستدعاء اللاعب الصاعد ماريو خيلا، بينما يستعيد أنشيلوتي، في تشكيلته، المهاجم الدومينيكاني ماريانو دياز بعد تعافيه من مشكلاته العضلية.

وكانت هناك حظوظ لمشاركة بيل في المباراة، لكنه وبحسب ما أكدت مصادر من النادي، يعاني من مشكلات في الظهر حرمته من دخول القائمة في الساعات الأخيرة، وكان بيل قد تعرض لصافرات استهجان من جماهير الريال في المباراة الوحيدة التي لعبها هذا الموسم في ملعب سانتياغو برنابيو.

قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول

في حراسة المرمى: كورتوا، لونين، دييجو؛

في خط الدفاع: كارفاخال، لوكاس فاسكيز، خيسوس باييخو، خيلا، ميندي ومارسيلو؛

في خط الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش، فالفيردي، كامافينغا، سيبايوس وإيسكو؛

في خط الهجوم: أسينسيو، رودريغو، فينيسيوس، بنزيمة وماريانو.

