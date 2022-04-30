تعطل المباحثات بين الحزبين الكرديين بشأن رئاسة الجمهورية

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، تعطل المباحثات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن رئاسة الجمهورية، فيما أعلن تمسّكه حتى الآن بترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لهذا المنصب.

