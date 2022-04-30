تعطل المباحثات بين الحزبين الكرديين بشأن رئاسة الجمهورية

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة
أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، تعطل المباحثات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن رئاسة الجمهورية، فيما أعلن تمسّكه حتى الآن بترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لهذا المنصب.
أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، تعطل المباحثات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن رئاسة الجمهورية، فيما أعلن تمسّكه حتى الآن بترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لهذا المنصب.