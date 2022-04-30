غوارديولا يكشف سر الاعتماد على محرز في المواعيد الكبرى

وكشف المدرب الإسباني عن سر اعتماده على محرز وزميله الإنجليزي فيل فودين في المباريات الكبرى، قائلا: "في المباريات الكبرى بالتحديد، دائما ما يقدم رياض شيئا فريدا واستثنائيا، وفودين كذلك".

وأضاف المدرب البالغ من العمر 51 عاماً: "بوجود رياض وفودين، أشعر دائما أن الهدف قريب، بإمكانهما صناعة الفرص، ولديهما الحس التهديفي أمام المرمى".



ويُعد الجزائري الهداف الأول لمانشستر سيتي في الموسم الحالي؛ إذ سجل 23 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة خلال 43 مباراة خاضها هذا الموسم مع الفريق السماوي في مختلف البطولات.

بيب غوارديولا يكشف عن سبب عدم الاعتماد على رحيم ستيرلينغ وجاك غريليش



وكشف غوارديولا عن سبب عدم الاعتماد على الإنجليزيين رحيم ستيرلينغ وجاك غريليش في بعض المباريات، قائلا: "الكل يعرف أهمية رحيم بالنسبة لنا ولي شخصيا بالتحديد، لا يتعلق الأمر بكون اللاعبين جيدين أو سيئين".



وأضاف: "أحيانا تتطلب بعض المباريات نوعية محددة، مثل لاعبين أسرع أو أكثر تحكما بالكرة، الأمر يتعلق غالبا بالرؤية الفنية، وليس بكوني غير راضٍ أو لأنهم لا يلعبون جيدا".

يُذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب المركز الثاني ليفربول، وتنتظره مواجهة صعبة أمام ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 4 مايو/ أيار المقبل، بعد أن فاز ذهابا 4-3، في مباراة شهدت تقديم محرز تمريرة حاسمة سجل منها السيتي الهدف الأول عبر البلجيكي كيفن دي بروين.