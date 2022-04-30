ريال مدريد يفتح باب الرحيل لرجل زيدان

فوفقًا لبرنامج "كواترو" الإسباني، فإن مسؤولي ريال مدريد لا يتمسكون ببقاء الظهير الأيسر الفرنسي، فيرلاند ميندي.

وقال البرنامج إن النادي الملكي سيستمع للعروض المقدمة إلى ميندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث سيباع اللاعب إذا حصل على عرض بقيمة 50 مليون يورو.



وأبرز أن ميندي تعرض للكثير من الانتقادات، هذا الموسم، بسبب الأخطاء التي ارتكبها.

وكان الفرنسي قد وصل إلى ريال مدريد، بطلب خاص من زيدان، لكنه بات دون حماية عقب رحيل مواطنه، والتعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكشف "كواترو" أن مسوؤلي الميرينجي معجبون بما يقدمه اللاعب الشاب، ميجيل جوتيريز، وقد يتم الاعتماد عليه في مركز الظهير الأيسر.