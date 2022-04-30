شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال "عبد الرازق" في التهنئة:" يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم لفخامتكم بأسمى آيات الاحترام والتقدير وأخلص التهاني وصادق التبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك" داعيا الله أن يعيده وعلى الوطن الغالي وعلى الامة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات".