شكرا لقرائتكم خبر عن فرض إجراءات مكافحة كوررنا بالصين وسط تراجع لحالات الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مدينة شنغهاي الصينية اليوم السبت عدم تسجيل أي إصابات جديدة بمرض كوفيد-19 خارج مناطق الحجر الصحي، وهو ما يمثل علامة بارزة في كفاحها لاحتواء الفيروس الذي تسبب في شلل الحياة بالمدينة وأثار قلق سكان العاصمة بكين.

وساد الهدوء شوارع المدينة في مستهل عطلة طويلة بمناسبة عيد العمال إذ يشعر السكان بالقلق من احتمال فرض السلطات المزيد من إجراءات الإغلاق في عطلة يسافر خلالها الكثيرون عادة.

وذكرت السلطات الصحية في المدينة اليوم السبت أن المناطق المغلقة تقترب من 16 ألفا، يقطنها أكثر من أربعة ملايين شخص ممنوعون من مغادرة منازلهم. وتمنع السلطات 5.4 مليون آخرين من مغادرة مجمعاتهم السكنية.

وفي بكين يسابق المسؤولون الزمن لرصد الإصابات وعزل المخالطين للمصابين. وقالت الحكومة المحلية إنه يتعين على السكان تقديم نتائج اختبار الحمض النووي في غضون سبعة أيام قبل الذهاب إلى الأماكن العامة أو ركوب وسائل النقل العام، على أن يبدأ تطبيق ذلك بعد العطلة.

وسجلت شنغهاي 47 وفاة بالمرض أمس الجمعة انخفاضا من 52 في اليوم السابق.

وقالت الحكومة المحلية اليوم السبت إن شنغهاي سجلت 8932 إصابة محلية جديدة بكورونا بلا أعراض يوم الجمعة مقابل 9545 في اليوم السابق.

وقالت الحكومة في بيان إن الإصابات المؤكدة المصحوبة بأعراض بلغت 1249 انخفاضا من 5487 في اليوم السابق.

وأضافت أنه تم اكتشاف كل الإصابات غير المصحوبة بأعراض والمؤكدة في مناطق الحجر الصحي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) اليوم السبت أن بكين سجلت 48 إصابة ظهرت عليها أعراض مقارنة مع 47 في اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن بر الصين الرئيسي سجل 10793 إصابة بمرض كوفيد-19 مقارنة مع 15688 في اليوم السابق.