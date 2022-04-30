انت الان تتابع خبر دولة عربية تحدد موعد أول ايام عيد الفطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك في بيان رسمي للمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وهو مؤسسة بحثية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية ومقره العاصمة طرابلس نشر بعد منتصف ليل الجمعة/السبت.

وفي بيانه عدد المركز أسباب حكمه قائلا إنه: "لا يمكن رؤية هلال شوال مساء يوم السبت الموافق 29 رمضان بالعين المجردة أو حتى بالأجهزة المقربة والحديثة لأنه غير موجود فوق الأفق".



وأوضح المركز أن "زمن الهلال سيكون مساء يوم الأحد 30 رمضان فوق الأفق وقت الغروب 45 دقيقة وعمر الهلال أكثر من 21 ساعة لذلك يمكن رؤيته بالعين المجردة لو كان الطقس مناسبا للرؤية وكان الجو صحوا ".

وأضاف أنه "بناء على ذلك فليس هناك هلال لتتم رؤية بعد غروب شمس يوم الترائي يوم 29 من شهر رمضان لأن لحظة الاقتران تحدث الساعة 10:30 ليلا (بتوقيت ليبيا)".

وبناء على ذلك أكد المركز أن "يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان ويوم الإثنين هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك".



وحذر المركز في بيانه المواطنين "من بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي التي تحاول التشويش على الناس ونشر ادعاءات كاذبة للحصول على بعض التفاعل في هذه الصفحات لا أكثر".

ورغم حكمه الجازم إلا أن المركز ختم بيانه قائلا أن "الإعلان الرسمي عن دخول شهر شوال سيكون السبت (اليوم) بعد غروب الشمس من قبل الجهات الرسمية المكلفة من الدولة".

