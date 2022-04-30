التربية توضح بشأن نظامي الإعفاء والكورسات

وقال وكيل وزارة التربية للشؤون العلمية، عادل البصيصي، في تصريح صحفي تابعته الخليج 365، إن "موضوع إلغاء نظام الكورسات العام المقبل لم يناقش في هيئة الرأي ولم يطرح في اجتماعات ديوان الوزارة".

وأضاف ان "ما يتعلق بدرجة الإعفاء فستكون وفق النظام القديم الذي يعتمد درجة 90 فما فوق ضمن الإعفاء الفردي وفي المجمل العام معدل 85 فما فوق إعفاء إذا تم تطبيق هذا النظام كون القرار سيتم تطبيقه على جميع المدارس ومن بينها مدارس المتميزين والموهوبين وكلية بغداد".



وأصدرت وزارة التربية، في وقت سابق، قراراً جديداً بشأن نظام الإعفاء من الامتحانات النهائية للتلاميذ والطلبة المجتهدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق إنَّ "الوزارة ستُعيد العمل بنظام الإعفاء من الامتحانات النهائية للطلبة والتلاميذ في المدارس الابتدائية والثانوية اعتباراً من العام الدراسي المقبل (2022 ــ 2023)"، لافتاً الى أن "ذلك سيلغي نظام الكورسات للمراحل الثانوية غير المنتهية ويعيد العمل بالنظام الفصلي كون نظام الإعفاء يعتمد على درجات الطالب بهذه المراحل".

