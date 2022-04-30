روسيا تؤكد أن حوار الاستقرار الاستراتيجي مع أمريكا تجمد رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

نقلت وكالة تاس للأنباء عن مسؤول بوزارة الخارجية الروسية قوله اليوم السبت، إن الحوار بين موسكو وواشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي "جُمّد" رسمياً.



وقال مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية لوكالة تاس فلاديمير يرماكوف، إن هذه الاتصالات يمكن استئنافها بمجرد اكتمال ما تسميه روسيا "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

ذكرت وسائل إعلام روسية نقلاً عن حاكم منطقة بريانسك أن الدفاعات الجوية الروسية منعت طائرة أوكرانية من دخول المنطقة اليوم السبت، مضيفة أن القصف أصاب أجزاء من محطة للنفط والمنطقة المتاخمة لها.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الحاكم ألكسندر بوجوماز قوله "لا يوجد ضحايا"، مضيفاً أن مبنى للوجستيات في المحطة تعرض لأضرار.