شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تنفي تواجد قطع بحرية عراقية في مياهها الإقليمية.. ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفت وزارة الداخلية الكويتية"الجمعة" صحة مايتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع، حول تواجد قطع بحرية عراقية مسلحة في المياه الإقليمية الكويتية.



واوضحت الوزارة في بيان صحافي،بأن قوات خفر السواحل لم تسجل أي تواجد للقطع البحرية المتداولة، ومشيدةً في ذات الوقت بالتعاون القائم بين قوات خفر السواحل الكويتية والقوة البحرية العراقية في منطقة خور عبدالله.