شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لافروف يكشف إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات نُشرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إنه تم إجلاء نحو 1.02 مليون شخص من أوكرانيا إلى روسيا منذ 24 فبراير.



ويشمل هذا العدد 120 ألف أجنبي وأشخاص تم إجلاؤهم من منطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين اللتين تدعمها روسيا.

وأكد لافروف في تصريحات لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ونُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية أن دعم حلف شمال الأطلسي الصريح لأوكرانيا يعرقل التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الصراع.