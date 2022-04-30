شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الطاقة الذرية تؤكد أن إيران أقامت ورشة لصنع قطع غيار أجهزة الطرد تحت الأرض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي اول أمس إن الورشة الإيرانية الجديدة في نطنز لتصنيع قطع غيار أجهزة الطرد المركزي اللازمة لتخصيب اليورانيوم أُنشئت في إحدى قاعات محطة تخصيب الوقود تحت الأرض هناك.



كانت الوكالة قد أبلغت دولها الأعضاء قبل أسبوعين بأن آلات ورشة أصبحت مغلقة الآن في كرج، والتي تعرضت لهجوم تخريبي على ما يبدو تلقي إيران باللوم فيه على إسرائيل، تم نقلها إلى نطنز دون تحديد المكان بالضبط في المنطقة المترامية الأطراف.