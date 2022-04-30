الولايات المتحدة الأمريكية تحضّ مواطنيها على عدم القتال في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

حضّ البنتاغون، الجمعة، الأمريكيين على عدم التوجه إلى أوكرانيا للمشاركة في الحرب، وذلك بعد أن لقي شاب أمريكي حتفه أثناء قتاله ضد القوات الروسية بحسب أفراد من عائلته.



وقالت والدة القتيل ريبيكا كابريرا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن ويلي جوزف كانسل الذي أعلن مقتله الإثنين، عن عمر ناهز 22 عاما، وصل إلى أوكرانيا في منتصف مارس (آذار).

وقال المتحدث باسصم البنتاغون جون كيربي في تصريح للشبكة الإعلامية "نواصل حضّ الأمريكيين على عدم الذهاب إلى أوكرانيا"، مضيفا أن خبر مقتل كانسل "محزن" وتوجه بالعزاء لعائلته.

وتابع "إنها منطقة حرب، ليست مكاناً يجب أن يذهب إليه الأمريكيون".

وأضافت والدة القتيل متحدثة عنه "أراد الذهاب إلى هناك لأنه كان يؤمن بما تقاتل أوكرانيا من أجله، وأراد أن يكون جزءاً منه من أجل احتواء التهديد هناك ومنع وصوله إلى هنا".

وويلي جوزف كانسل عسكري سابق في مشاة البحرية، وانضم إلى شركة شبه عسكرية خاصة وتطوع للقتال في أوكرانيا.

على صعيد متصل، أكد متحدث باسم الخارجية البريطانية الخميس مقتل مواطن بريطاني في أوكرانيا وفقدان آخر.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الرجلين كانا يقاتلان أيضاً إلى جانب الجيش الأوكراني.

بعيد بدء الغزو الروسي لبلاده في 24 فبراير (شباط)، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تشكيل "فيلق دولي" من المتطوعين الأجانب للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا.

وذكر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا مطلع مارس (آذار) أن عدد المتطوعين الأجانب الذين وصلوا إلى بلاده ناهز 20 ألفاً.