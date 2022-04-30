واشنطن تؤكد أن ضربات روسيا في كييف تستهدف الإنتاج الحربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير الجمعة، إن بعض الضربات الروسية في كييف تهدف على ما يبدو لتدمير منشآت الإنتاج الحربي، واصفاً إياها بأنها جزء من جهد روسي أوسع للحد من قدرة الجيش الأوكراني على دعم ترسانته وتسليح نفسه.



وقال المسؤول الأمريكي: "نعتقد أن بعض الضربات في كييف كانت مخصصة لاستهداف قدرات الإنتاج الحربي، أعلم الآن أن هناك تقارير تفيد بأنهم ضربوا مناطق سكنية، ليس لدينا سبب للشك في حدوث ذلك، لكن لسنا متأكدين بنسبة مئة بالمئة من أنهم استهدفوا ضرب مناطق سكنية".