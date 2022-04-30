ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بمسجد في كابول إلى 50 قتيلاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال إمام مسجد في العاصمة الأفغانية كابول إن انفجاراً قوياً وقع امس بعد صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصاً، وهو الأحدث في سلسلة هجمات على أهداف مدنية في أفغانستان خلال شهر رمضان.



وقال بسم الله حبيب نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية إن الانفجار استهدف مسجد خليفة صاحب في غرب كابول بعد صلاة الجمعة بقليل، وأضاف أن العدد الرسمي المؤكد للقتلى عشرة.

وقال سيد فاضل آغا إمام المسجد إن شخصاً يعتقد أنه مهاجم انتحاري انضم إليهم في الطقوس وفجر عبوات ناسفة.

وأضاف لرويترز "تصاعد الدخان الأسود وانتشر في كل مكان وكانت الجثث أيضاً في كل مكان"، موضحاً أن أبناء أخيه من بين القتلى.

ومضى قائلاً: "لقد نجوت لكنني فقدت أحبائي".

وذكر أحد سكان المنطقة ويدعى محمد صابر أنه رأى مصابين يتم نقلهم في سيارات إسعاف.

وأضاف "الانفجار كان مدوياً للغاية ظننت أني فقدت السمع".

وقال مصدر صحي إن المستشفيات استقبلت 66 جثة و78 مصاباً حتى الآن.

وقال مستشفى الطوارئ بوسط كابول إنه يعالج 21 مصاباً وإن اثنين توفيا لدى وصولهما، وقال ممرض في مستشفى آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، إن المستشفى استقبل 49 مصاباً وحوالي خمس جثث.

وأضاف أن عشرة من المصابين في حالة حرجة، وأن وحدة الحروق استقبل قرابة 20.

وأصدر المتحدث باسم حركة طالبان الحاكمة ذبيح الله مجاهد بياناً أدان فيه الهجوم، وقال إنه سيتم ضبط مرتكبيه ومعاقبتهم.