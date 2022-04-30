الرئيس الأوكراني يرى احتمالات كبيرة لتوقف المحادثات مع روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إن هناك احتمالات كبيرة بتوقف محادثات السلام مع موسكو، وألقى باللوم على الغضب الشعبي بشأن ما قال إنها فظائع ارتكبتها القوات الروسية.



ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس أوكرانيا"، عنه القول لصحافيين بولنديين: "الشعب (الأوكراني) يريد قتلهم. عندما يكون هناك هذا النوع من المواقف، هناك أمور يصعب الحديث فيها".

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف، قوله الجمعة، إن روسيا لا تعتبر نفسها في حالة حرب مع حلف شمال الأطلسي بسبب أوكرانيا لأن حدوث مثل هذا التطور سيزيد مخاطر اندلاع حرب نووية.

وقالت الوكالة إن لافروف أبلغ قناة العربية، أن أوكرانيا هي السبب في تعثر محادثات السلام مع روسيا، وأنحى باللائمة على ما قال إنه تغير في مواقف كييف التفاوضية.