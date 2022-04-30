شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة بعد دعوة بوتين إلى قمة العشرين: نرفض التعامل معه "كأن شيئاً لم يكن" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

رأت واشنطن الجمعة أن العالم لا يمكنه التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كالمعتاد بعد أن وجهت له إندونيسيا دعوة لحضور قمة مجموعة العشرين في نوفمبر (تشرين الثاني)، ومثله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينكسي.



وقالت مساعدة المتحدث باسم وزارة الخارجية جالينا بورتر للصحافيين "لا تزال الولايات المتحدة تعتقد أنه لا يمكن أن تسير الأمور كأن شيئاً لم يكن في ما يتعلق بمشاركة روسيا في المجتمع الدولي أو في المؤسسات الدولية".

ولم تعلق على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحضر هذه القمة.