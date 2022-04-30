شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنتاغون يؤكد أن غزو بوتين لأوكرانيا "من أشد صور الخسة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة بالخسة والوحشية في غزوه لأوكرانيا قبل أكثر من شهرين.



وقال كيربي للصحافيين "إنها الوحشية في واحدة أشد صورها بروداً وخسة".

وأضاف "لا أعتقد أننا نقدر بصورة تامة المستوى الذي يمكن أن يكون قد وصل إليه مثل هذا النوع من العنف والقسوة، ومثلما قلت الخسة، ضد الأبرياء وغير المقاتلين والمدنيين، مع التجاهل التام للأرواح التي يزهقها".