لافروف: روسيا لا تعتبر نفسها في حرب مع ناتو

موسكو: نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف، قوله إن روسيا لا تعتبر نفسها في حالة حرب مع حلف شمال الأطلسي بسبب أوكرانيا لأن حدوث مثل هذا التطور سيزيد مخاطر اندلاع حرب نووية.

وقالت الوكالة إن لافروف أبلغ قناة العربية، أن أوكرانيا هي السبب في تعثر محادثات السلام مع روسيا، وأنحى باللائمة على ما قال إنه تغير في مواقف كييف التفاوضية.