حصيلة انفجار بمسجد في العاصمة الأفغانية كابول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قتل 50 شخصا وأصيب 15 آخرون جراء انفجار بمسجد خلال صلاة الجمعة غربي العاصمة الأفغانية كابول.



وقال مسؤولون أفغان، إن انفجارا قويا ضرب مسجدا في غرب كابول خلال صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 وإصابة 15.

وذكر باسم الله حبيب، نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن الانفجار أصاب مسجد "خليفة صاحب" غربي كابول.

وذكر أحد سكان المنطقة أنه شاهد نقل أفراد داخل سيارات إسعاف بعد الانفجار، مشيرا إلى أن "الانفجار كان مدويا للغاية حتى ظننت أنني فقدت السمع".

وأشار ممرض في مستشفى قريب إلى أنهم استقبلوا عددا من المصابين في حالة حرجة.

ولم يتضح من يقف وراء الانفجار الذي جاء بعد عدة انفجارات تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي هزت أفغانستان، من بينها تفجير في مسجد بمزار الشريف.