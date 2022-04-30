شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات: نأمل تنفيذ البعثة الأممية في ليبيا مهامها بشكل فعال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعربت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة عن أملها أن يعتمد مجلس الأمن قرارًا موضوعيًا ومتكاملاً يتناسب مع مجريات الأحداث في ليبيا.



وقالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة بشأن الأحداث في ليبيا: "نتطلع إلى أن تنفذ البعثة الأممية في ليبيا مهامها بشكل فعال، ونشجعها على تكثيف الجهود في دعم العملية السياسية والمسارين الأمني والاقتصادي".