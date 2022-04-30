الخارجية الروسية: موسكو ليست ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالتحقيق في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الخارجية الروسية إن موسكو ليست ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالتحقيق في أوكرانيا.



ومؤخرا، قررت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق حول فرضية وقوع جرائم حرب بأوكرانيا، يسلط الضوء على الدور المحتمل للمحكمة بالتوتر شرقي أوروبا.

وطمأن المدعي العام للمحكمة كريم خان أن تحقيقه سيُجرى "بطريقة موضوعية ومستقلة"، ويستهدف "ضمان المساءلة عن الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 للنظر في الجرائم عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على فعل ذلك بنفسها، ويمكنها البت في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو التي تقع على أراضي تلك البلدان بواسطة أطراف أخرى.

وتعد المحكمة الجنائية الدولية أول محكمة جنائية دولية دائمة في العالم تحكمها معاهدة دولية تسمى نظام روما الأساسي.

وينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وفقا للمنشور عبر الموقع الرسمي لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على أن تكون المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي, وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية، ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي.

وتنظم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها.

كما نص نظام روما الأساسي على أن يكون مقر المحكمة في لاهاي بهولندا (الدولة المضيفة)، وتعقد المحكمة مع الدولة المضيفة اتفاق مقر تعتمده جمعية الدول الأطراف ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها.

وللمحكمة أن تعقد جلساتها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسباً وذلك على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي.